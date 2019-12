Acer Aspire 3 A315-21-68G4

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van Acer heeft een vrij exotische AMD A6-processor aan boord. Dat klinkt snel, maar is dat niet. De laptop is daardoor alleen geschikt voor de basistaken. Houd daarbij rekening met lange laadtijden. Ook is er een 128 GB SSD ingebouwd, die laat je laptop redelijk snel opstarten maar is in de praktijk al gauw te krap. Je houdt er bovendien maar 91 GB van over voor je bestanden en porgramma's. De accuwerktijd van 4 uur is een tegenvaller. We hebben deze laptop voor €399 gekocht bij Coolblue.