Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We hebben de Acer Aspire 3 A315-31-C3PK begin september bij MediaMarkt gekocht voor 399 euro. Hij was op het moment van inkopen alleen bij MediaMarkt verkrijgbaar en stond daar ook in de folder. De celeron-processor van deze laptop is niet de snelste. Maar dankzij de SSD is het toch best een vlotte computer om eenvoudige taken mee uit te voeren. De werktijd op de accu is zo'n 5 uur. Dat is redelijk, maar niet geweldig. Voor een laptop met een 15,6 inch scherm is hij niet al te zwaar: hij weegt 1,78 kilo. Het werkgeheugen zit vastgesoldeerd en is dus niet te vervangen. De accu, ssd en wifi-module zijn wel vervangbaar, hiervoor moet je wel eerst de onderkant van de laptop openschroeven (17 schroefjes!).