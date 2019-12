Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We hebben de Acer Aspire 3 A315-32-C9CQ op 27 mei voor 399 euro aangeschaft bij BCC. We zagen hem op 19 juni ook bij Wehkamp liggen voor nog wat minder geld: 379 euro. Op het eerste oog lijkt dit een aantrekkelijke en betaalbare laptop. Hij weegt 1,89 kilo en heeft een 15,6 inch scherm met een full hd-resolutie. Helaas valt de kwaliteit van het scherm een beetje tegen en de processor is heel erg langzaam. De accuwerktijd is net aan 3 uur, waardoor hij niet de eerste keuze krijgt als reisgenoot. Wel is het prettig dat de opslagruimte erg ruim is: met een 1TB harde schijf en een 128 GB ssd.