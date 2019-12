Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire 3 A315-51-37MH kochten we eind januari bij bol.com voor 469 euro. We zagen de laptop op dat moment alleen bij Bol in de schappen liggen. De laptop heeft een i3 processor aan boord en 8 GB geheugen en dat is voldoende om best vlot te kunnen werken. Ook de ssd zorgt ervoor dat deze laptop snel werkt. Minpunt is de beperkte opslagcapaciteit van maar 128GB, daardoor is de schijf snel vol. De werktijd op de accu is zo'n 5 uur. Er zijn laptops die aanmerkelijk beter scoren op dit punt. Er is een vakje voor een extra harde schijf aanwezig, maar het kabeltje ontbreekt om deze aan te sluiten. Accu, opslag, werkgeheugen en wifi-modele zijn vervangbaar.