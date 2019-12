Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Wij hebben de Acer Aspire 3 A317-51-5479 half oktober 2019 gekocht bij webshop Megekko voor iets meer dan 700 euro. Deze 17 inch laptop heeft een vlotte quad-core i5-processor en een relatief grote ssd van 512 GB. Het gewicht van deze laptop is bijna 2,5 kilo en dat maakt hem minder geschikt om veel mee te nemen. Bekijk de testresultaten bij het kopje testresultaat. Zijn ze niet zichtbaar? Log dan eerst even in of overweeg een lidmaatschap. De eerste 7 dagen zijn gratis.