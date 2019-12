Acer Aspire 5 A515-51G-55SC

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Acer Aspire 5 is een laptop voor wie geeft om snelheid. De combinatie van een Intel Core i5 quadcore-processor, 8 GB werkgeheugen en 256 GB SSD maken hem een behoorlijk krachtige pc die geschikt is voor vrijwel elk soort gebruik, behalve gamen. De Nvidia GeForce MX130-grafische chip klinkt indrukwekkend, maar is niet krachtig genoeg om echte voordelen te bieden bij het spelen van pc games. Ook het 15-inch full hd ips-scherm is op papier mooi, maar valt in de praktijk helaas tegen. We hebben deze laptop geleend van de fabrikant.