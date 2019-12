Acer Aspire 5 A515-51G-88YE

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15 inch laptop van Acer heeft een vlotte Intel Core i7-processor, waardoor hij snel genoeg is voor vrijwel alle gebruikers en daarnaast ook geschikt is voor zwaarder werk zoals foto- en lichte videobewerking. Ook start de laptop erg snel op dankzij de SSD, die is met 256GB wel aan de krappe kant, vooral voor wie dus met foto- of videobewerking aan de slag wil. Een HDD van 1 of 2 TB als aanvulling had zeker geen overbodige luxe geweest. De accuduur van 8,5 uur is prima voor een laptop 15-inch laptop. Van zijn Nvidia MX130 grafische processor hoef je weinig te verwachten. Deze GPU mag dan wel van de bekende naam Nvidia zijn, maar is in de praktijk nauwelijks beter dan de standaard geïntegreerde Intel chips die standaard in veel laptops zitten.