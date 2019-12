Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire 5 A517-51-320P hebben we 14 augustus 2018 voor 499 euro gekocht bij Coolblue. Deze 17 inch laptop heeft een i3-processor en biedt hierdoor redelijke prestaties. De ssd is met een capaciteit van 128 GB aan de krappe kant qua opslagruimte. Het scherm heeft jammer genoeg geen full hd resolutie. maar slechts 1600x900 pixels. De accuwerktijd is daarentegen best goed met bijna acht uur. Deze laptop is voorzien van een optisch station waarmee je cd's en dvd's kunt afspelen. Dat zien we niet zo vaak meer. Je moet 18(!) schroefjes losdraaien en de onderkant lostrekken voordat deze laptop open gaat. Daarna kun je accu, opslag en wifi-adapter vervangen. Het werkgeheugen is jammer genoeg vastgesoldeerd. Ook is de 4 GB aan werkgeheugen niet uitbreidbaar.