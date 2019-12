Acer Aspire 5 A517-51-363X

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze forse 17 inch laptop is uitgerust met een Intel Core i3-processor en weegt maar liefst 3 kilo. Dat is erg zwaar voor een moderne laptop. Hij is daarom alleen geschikt voor thuisgebruik. De i3 is weliswaar verouderd maar nog altijd snel genoeg voor de meeste taken. Ook start de laptop snel op en biedt de 256 GB ssd voldoende opslag voor wie geen grote bestandenverzamelingen heeft. De accuwerktijd van zo'n 7,5 is ook best goed te noemen. Helaas is het scherm vanwege de lage resolutie niet erg scherp. Ook de inkijkhoek van boven en de kleurweergave zijn matig. We hebben deze laptop voor €550 aangeschaft bij Informatique.