Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bol.com is de winkel waar we op 17 mei 2018 voor 749 euro de Acer Aspire 5 A517-51-50XH hebben gekocht. De laptop lijkt exclusief verkrijgbaar bij Bol. Deze 17 inch laptop heeft een vlotte i5-processor aan boord en een 256 GB ssd. Het gewicht is met 2,7 kilo wat te hoog om prettig mee te nemen. De accuwerktijd is met zo'n 5 uur niet super. Als je de onderkant losschroeft (17 schroeven) en loswrikt heb je toegang tot accu, wifi-module, opslag en werkgeheugen. En die zijn dan zelf (indien nodig) te vervangen.