De Acer Aspire 7 A715-71G-70GD was halverwege augustus 2017 enkel verkrijgbaar bij Coolblue. Het is een luxe laptop met een makkelijk te openen behuizing. Geheugen upgraden of een HDD toevoegen is eenvoudig. De quad-core i5-processor is snel en de GTX 1050 grafische processor is net goed genoeg voor moderne games. De SSD is 256 GB groot en dat is voor veel mensen genoeg.