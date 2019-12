Acer Aspire 7 A715-71G-76Z5

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch laptop van Acer is bijzonder krachtig. De combinatie van een snelle Intel Core i7-processor, 16GB werkgeheugen en een Nvidia Geforce GTX1050 videokaart maakt hem geschikt voor zowel zware taken als games. De opslag is in handen van een 1TB harde schijf en een 256GB SSD. Daarmee heb je meer dan genoeg opslag tot je beschikking. Een nadeel is het gewicht van 2,4 kilo: dat is relatief veel voor een laptop van dit formaat. De prestaties van het scherm zijn helaas zwaar onder de maat. Wij kochten deze laptop begin april voor €1100 bij CoolBlue.