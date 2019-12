Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire A515-51G-58C6 hebben we 11 december 2017 gekocht bij Paradigit voor 749 euro en we zagen de laptop ook in winkels van BCC, MediaMarkt, Wehkamp en Informatique. Deze laptop heeft een dual-core i5-processor aan boord met redelijke prestaties. Het 15,6 inch scherm biedt een full-hd-resolutie en dus voldoende werkruimte. Het gewicht is met 2,16 kilo aan de hoge kant. Een pluspunt is de grote hoeveelheid ingebouwde opslag: een 256 GB SSD en een 1 TB harde schijf. Daarmee is er voldoende opslag voor bestanden en programma's. Minpunt is het scherm: de helderheid valt tegen en ook de kleurweergave is niet goed. De accuwerktijd is een pluspunt, bij rustig gebruik is zo'n acht uur mogelijk. Opslag en geheugen zijn te vervangen zonder heel de laptop te moeten openschroeven, want ze hebben hun eigen klepjes. Voor de accu en de wifi-module moet wel de gehele laptop open en dat door je door 17 schroeven los te draaien en de behuizing open te wrikken.