Acer Aspire E5-551G-T1LD

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De processor doet denken dat het een supersnelle computer is. A10-7300 dat klinkt namelijk best snel, maar dat valt in de praktijk wel mee. Dit is een laptop uit de middenklasse. Hoewel er 8 GB werkgeheugen beschikbaar is, is er maar 6,95 GB echt beschikbaar, een deel wordt door de videotechniek van de laptop opgesnoept. Op andere vlakken een weinig opvallende laptop, behalve dan de grote harde schijf (1TB). Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,