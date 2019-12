Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Acer Aspire E5-575G-53BZ is exclusief bij Coolblue verkrijgbaar en daar ingekocht. Hij heeft een vlotte Core i5-processor en beschikt daarnaast over veel opslag. Er zijn twee schijven ingebouwd: een vlotte relatief kleine (128 GB) SSD en een grote traditionele harde schijf (1000 GB). Die laatste kan je gebruiken voor de opslag van grote bestanden. De SSD is bedoeld voor je besturingssysteem en programmatuur. De prestaties van deze laptop zijn mede dankzij de SSD vrij goed. De laptop schroef je open door 13 schroefjes aan de onderkant te verwijderen, hierna kun je de wifi-module losschroeven en de antennes losklikken en de accu vervangen. Gelukkig hoef je de laptop niet open te schroeven om opslag of geheugen te vervangen. Die zijn eenvoudig benaderbaar via hun eigen compartimenten die met 3 schroefjes vast zitten.