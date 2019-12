Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire E5-774-35FL is eind juni 2017 ingekocht bij MediaMarkt. De laptop is daar exclusief verkrijgbaar. Het is een 17,3 inch laptop met een moderne en redelijk presterende Core i3-processor. De laptop is best vlot, vooral dankzij de ingebouwde SSD. Met 128 GB opslag is de SSD wel aan de krappe kant. Voor het opslaan van je bestanden ben je dus al snel aangewezen op een externe harde schijf. De kwaliteit van het scherm valt tegen. De SSD en het geheugen zijn makkelijk te bereiken via hun eigen klepjes, die ieder met 1 schroefje vast zitten. Voor de accu en de wifi-module moet de onderkant van de laptop los worden gehaald. Dat doe je door 14 schroeven te verwijderen.