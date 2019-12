Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We hebben de Acer Aspire ES1-132-C2JZ halverwege oktober 2017 aangeschaft bij Coolblue voor slechts €259. De laptop was op dat moment bij geen enkele andere winkel verkrijgbaar. Deze laptop weegt maar 1,1 kilo waardoor je hem prima onderweg mee kunt nemen. De prestaties vallen helaas tegen, vanwege de Celeron-processor. Ook is de opslag beperkt tot 64 GB, wat betekent dat er nauwelijks ruimte is voor je software en bestanden. De accuwerktijd is wel erg goed. Ook opvallend is het besturingsssysteem. Dit apparaat draait namelijk op Windows 10S. Op deze versie van Windows kun je geen normale software installeren, alleen software via de Window Store. Upgraden naar een volwaardige Windows 10 Pro-versie kost 38,25 euro.