Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De rode Acer Aspire ES1-332-C5GX is een eenvoudige laptop. Compact en licht 1,51 kilo. De Celeron processor is niet snel. Het 8 GB werkgeheugen is veel voor een laptops met dit type trage processor. De harde schijf van 1 TB is groot, maar het is geen SSD en dat maakt de totale laptop traag.