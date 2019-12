Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire ES1-732-C4XD was halverwege september 2017 verkrijgbaar bij o.a. Expert, Azerty en Megekko. Wij hebben hem voor 399 euro aangeschaft bij Expert. De laptop is helaas erg langzaam en dat komt door de trage Celeron-processor en ditto harde schijf. De opstarttijd is daardoor bijna 2 minuten. Die laatste is met een capaciteit van 1000 GB wel lekker groot, waardoor je er veel bestanden op kwijt kunt. De laptop is daarnaast aan de grote kant vanwege het ruime 17,3 inch scherm. Helaas heeft het scherm geen full HD-resolutie, waardoor het beeld niet erg scherp is. Zijn gewicht van 2,5 kilo maakt hem te zwaar om makkelijk mee te nemen.