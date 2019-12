Acer Aspire One S1002 (NT.G53EH.007RET)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Aspire One S1002 is een compacte tablet die ook te gebruiken is als laptop. Als tablet heb je er minder aan dan tablets die draaien op Android of iOS. Als laptop vallen de specificaties tegen. Hij is langzaam en er is nauwelijks ruimte voor je bestanden. Deze laptop heeft 0,7 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord,