Acer Aspire Timeline Ultra M5 481T-53336G12Mass

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Slanke laptop, met Ultrabook-techniek, maar wel met een dvd-brander aan boord. Het 14 inch scherm is iets kleiner dan een standaard (15,6 inch) laptop en dat maakt hem makkelijker om mee te nemen. Het gewicht is met 1,85 kilo relatief laag. De aansluitingen zitten aan de achterkant en dat is niet altijd even praktisch. Deze laptop heeft 0,4 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwaliteit van het scherm,