Acer One 10 S1003-18XW

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een 10-inch tablet die je dankzij het afneembare toetsenbord ook als laptop kunt gebruiken. Hij is erg compact en met zijn gewicht van 1,17 kilo ook erg licht. Dat maakt hem erg geschikt om mee te nemen. Het nadeel van deze laptop: vanwege de langzame Intel Atom-processor is hij tot nauwelijks iets in staat. De prestaties vallen dus erg tegen. Datzelfde geldt voor de wifi-adapter van deze laptop. Daarnaast is de opslag met een capaciteit van 64 GB erg beperkt. De accuduur is met bijna acht uur wel behoorlijk goed te noemen. De kwaliteit van het full hd-scherm valt voor een goedkope tablet/laptop ook nog best mee, dankzij de relatief hoge maximum helderheid en contrast en redelijke kleurweergave. Deze laptop is onder andere te vinden bij levix.nl, waar wij hem op 30 mei voor €299 hebben gekocht.