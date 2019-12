Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De 11,6" kleine Acer Spin 1 SP111-34N-C47K hebben we half februari gekocht bij MediaMarkt voor 399 euro. De laptop is daar exclusief verkrijgbaar. Deze mini laptop heeft een gewicht van slechts 1,2 kilo. De prestaties zijn niet heel erg goed, dat maakt hem vooral geschikt voor simpel werk. De opslagruimte is maar 64 GB groot en dus kun je zonder toevoeging van een schijf of geheugenkaart nauwelijks bestanden meenemen. De accuwerktijd van bijna 9 uur en het beeldscherm vallen positief op.