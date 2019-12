Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Swift 1 SF114-32-C3TF hebben we geleend van webwinkel Bol.com. De laptop kost ongeveer 450 euro, maar was eind augustus 2018 niet leverbaar. Het is een lichte, compacte laptop met een trage processor. In tegenstelling tot veel andere modellen in deze klasse biedt dit model een 128 GB grote ssd en daardoor kun je snel te maken krijgen met een tekort aan opslagruimte (omdat Windows e.d. ruimte inneemt heb je slechts 87GB vrije ruimte over). De accuwerktijd is maar liefst 13 uur en dat is erg goed. De onderkant van de laptop open je door eerst 9 schroefjes te verwijderen. Daarna heb je toegang tot accu, opslag, werkgeheugen en wifi-adapter. Jammer genoeg is het werkgeheugen vastgesoldeerd. De rest is indien nodig zelf te vervangen.