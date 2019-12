Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Swift 3 SF314-54-560L is op 19 juni 2019 onder andere te koop bij Informatique, Levix en Paradigit voor 599 euro. Deze laptop heeft een vlotte processor aan boord en 256 GB opslagruimte op de ssd. Die combinatie maakt het een redelijk snelle laptop. Fijn zijn het compacte formaat en het lage gewicht van 1,41 kilogram. Daarnaast heeft deze laptop een mooie aluminium behuizing. De accuwerktijd van 10,5 uur is erg goed, dit maakt hem (in combinatie met het lichte gewicht) een ideale reislaptop. We hebben deze laptop halverwege mei 2019 geleend van Acer.