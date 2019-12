Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De 14 inch Acer Swift 3 SF314-56-544M hebben we 18 februari 2019 voor 849 euro gekocht bij Expert. De laptop is daarvoor zover wij kunnen zien exclusief verkrijgbaar. De laptop heeft een snelle processor. Daarnaast is er een hdd en een ssd ingebouwd met een gecombineerde capaciteit van 1256 GB. De onderkant van de laptop is los te schroeven. Het lastige is dat de 9 schroeven niet van de kruiskop maar van de torxvariant zijn. En de wifi-module kun je sowieso niet vervangen want die is vastgesoldeerd.