Acer Swift 3 SF314-56G-56V5

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop is gemaakt van aluminium en heeft een vlotte i5-processor aan boord, die gecombineerd wordt met een ruime hoeveelheid opslag: een 1TB harde schijf en een vlotte ssd. Ook is er een Geforce grafische kaart ingebouwd, maar dat is niet de snelle variant. Hij weegt maar 1,55 kg en dat maakt hem in combinatie met het 14 inch scherm relatief makkelijk om mee te nemen. Bij gewoon gebruik biedt deze laptop een werktijd van ruim 11 uur. We kochten deze laptop op 15 april 2019 bij MediaMarkt voor 764 euro.