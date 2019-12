Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Swift SF114-31-P4WT is exclusief verkrijgbaar bij Coolblue en daar door ons ingekocht op 10 juli 2017. Deze laptop meet 14 inch en is daardoor wat dunner en lichter dan gemiddeld. Hij weegt 1,6 kilo. De Celeron processor is niet snel. De opslagruimte is zeer beperkt, want die is maar 64 GB groot en daardoor is er maar nauwelijks ruimte voor je eigen bestanden. Voor het vervangen van onderdelen moet sowieso de onderkant worden losgehaald. Dit doe je door 10 schroeven los te draaien en de kap los te wrikken. Hierna zie je dat het opslaggeheugen en het werkgeheugen zijn vastgesoldeerd, die zijn dus niet vervangbaar. De accu en wifi-module zijn dit wel.