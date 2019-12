Apple MacBook Air 11.6" 2014 (MD711N/B)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Lichte (1,07 kg), compacte (11,6 inch) laptop met luxe aluminium behuizing. Het ontwerp van de MacBook Air is de afgelopen jaren nauwelijks gewijzigd. Klein, compact en behoorlijk krachtig en een prima accuwerktijd. Hij wordt geleverd met het gebruiksvriendelijke Mac OS X, dat met Keynote (presentaties), Pages (tekstverwerker), Numbers (Spreadsheet), iPhoto (fotobewerking), iMovie (videobewerking) en Garageband (Muziek). De werktijd op de accu is erg goed: 7,5 uur. De 128 GB SSD is erg snel, maar u loopt wel kans om ruimte tekort te komen. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,