Apple MacBook Pro 13,3" 2012 (MD101N/A)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Let op! Deze oude MacBook Pro uit 2012 is in het 4e kwartaal van 2016 weer volop verkrijgbaar bij bekende (web)winkels zoals MediaMarkt, Wehkamp, Coolblue, Paradigit en Bol.com. Het gaat hier om een model uit 2012. Dit maakt het een 'antiek' model. Hij moet het doen zonder retina-scherm (extra scherp), zonder SSD, zonder AC-wifi en een veel minder goede accu dan de huidige MacBook Pro's. Dat zoje niet erg zijn als de prijs dit ook weerspiegelde, maar dat is niet het geval. Het uiterlijk van deze MacBook Pro lijkt nog (erg) veel op de huidige modellen van Apple! Pas dus goed op en denk 2x na voordat je dit model kiest.