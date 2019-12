Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple MacBook Pro 13,3" Retina 2017 (MPXU2N/A) is een luxe laptop met MacOS. De aluminium behuizing voelt fijn aan. De toetsen hebben een minder fijne aanslag. Deze laptop weegt maar 1,2 kilo. De accuduur (12 uur) is erg goed en het scherm ziet er goed uit. De prestaties zijn dankzij de Core i5-processor en snelle SSD goed. Minpunt zijn de USB-C aansluitingen. Daarom heeft u altijd een adapter nodig om apparatuur op uw Macbook aan te sluiten. Het is ons niet gelukt om de MacBook Pro te openen. Voor het vervangen van onderdelen moet je naar een gespecialiseerde dealer of Apple zelf.