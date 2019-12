Apple MacBook Pro 13,3" Touch Bar 2017 (MPXW2N/A)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple MacBook Pro 13,3" Touch Bar 2017 heeft een vlotte i5-processor aan boord en is gevat in een luxe aluminium behuizing. Groot pluspunt is de snelle en grote 512 GB SSD. Toch weegt hij maar 1,4 kg. Doordat hij alleen usb-c-aansluitingen heeft, moeten er vaak adapters gebruikt worden. Hij heeft als unieke functie een aanraakstrip. De accuduur is met zo'n zeven uur best goed. Het toetsenbord tikt niet lekker, maar mogelijk ligt dit anders na gewenning. Als je accu, opslag, wifi-module of werkgeheugen wil vervangen dan moet je dit doen via Apple of aangesloten dealer. Omdat alles is vastgesoldeerd kun je zelf niets. Wij kochten de MacBook Pro bij Coolblue voor net geen 2200 euro. Dat deden we eind januari 2018. De MacBook was op dat moment ook leverbaar bij o.a. 4Launch, BCC, Wehkamp, MediaMarkt, Paradigit, Mycom en Megekko.