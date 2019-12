Apple MacBook Pro 15,4" Touch Bar 2016 Spacegrijs (MLH42N/A)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze MacBook Pro 15,4" Touch Bar-editie (MLH42N/A) is een zeer luxe laptop. Het toetsenbord heeft nauwelijks aanslag, de toetsen hebben bijna geen indrukdiepte en dat vraagt veel gewenning. De bovenste rij toetsen, waaronder de volume-toetsen en de escape-toets, zijn vervangen door een aanraakschermpje in de vorm van een strip die Apple de Touch Bar noemt. Ondersteunde programma's hebben hun eigen Touch Bar-indeling. Voor een 15,6 inch laptop is hij licht (slechts 1,8 kg). Vergeleken met de 2015 editie heeft de MacBook Pro nog maar weinig aansluitingen, namelijk 1x hoofdtelefoon en 4x usb-c. Ook het opladen verloopt via de usb-c poort. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord,