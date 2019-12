Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple MacBook Pro 15,4" Touch Bar 2017 Zilver (MPTV2N/A) is een superdeluxe laptop. Hij heeft een mooi, detailrijk scherm. Boven het toetsenbord vind je functietoetsen. De prestaties zijn uitstekend, dankzij de snelle quad-core i7, 512 GB SSD en maar liefst 16 GB geheugen. Maarja voor de vraagprijs van boven de 3000 euro verwachten we niet minder. Deze laptop heeft vier USB-C Thunderbolt-aansluitingen waardoor standaard USB-apparaten niet eenvoudig te koppelen zijn. Apple heeft de accu vastgelijmd en de andere onderdelen vastgesoldeerd. Hierdoor is het onmogelijk om zelf de accu, de ssd, het geheugen of de wifi-adapter te vervangen of uit te breiden. Daarvoor moet je naar een gespecialiseerde dealer of Apple zelf.