Apple MacBook Pro 15,6" Touch Bar 2019 Grijs (MV902N/A)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De nieuwste versie van de 15,6 inch Apple MacBook Pro valt op door zijn aluminium behuizing en het relatief lage gewicht van 1,83 kilo. Net zoals bij de vorige versie van de MacBook Pro heb je een adapter nodig als je gebruik wilt maken van usb-a of hdmi. Het glanzende scherm is van goede kwalteit. Het keyboard valt helaas tegen, maar is wel voorzien van een touchbar (een smal aanraakscherm boven de fysieke toetsten) die je extra functionaliteit biedt in tal van toepassingen. De accuwerktijd is ruim 11 uur: een prima score. Voor al dit moois betaalden wij 2799 euro via een pre-order bij Coolblue. Als je een 15,6 inch MacBook Pro van de laatste generatie zoekt, dan is dit de goedkoopste optie. Voor bedrijven geen probleem, helaas ontbreekt voor consumenten die fan zijn van de MacBook Pro en macOS een betaalbaar alternatief. Enigszins betaalbaar zijn de oudere modellen of toch gaan voor de non-Pro versie.