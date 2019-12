Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We kochten de Asus ROG Strix GL503VD-FY127T begin mei 2018 voor 1049 euro in bij Coolblue. Deze gaminglaptop leek op dat moment enkel bij Coolblue verkrijgbaar. Met deze laptop kun je een modern spel spelen als je niet al te veeleisend bent. Dat komt door de ingebouwde GeForce GTX 1050 grafische processor. De Intel Core i7-processor is lekker snel, ook voor andere zwaar werk. Verder heeft deze laptop een hdd en een ssd: goed voor 1128 GB opslagruimte. Ze zijn makkelijk te vervangen en ook is het geheugen eenvoudig uit te breiden via een compartiment dat via één schroef te bereiken is. De accuwerktijd is 6 uur: best goed voor zo'n krachtige laptop. Ook mooi: Opstarten duurt maar 10 seconden.