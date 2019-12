Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus RoG Strix GL703GM-E5045T hebben we geleend van winkel Bol.com. Het gaat om een dure laptop van rond de 1500 euro. Het is ook een erg vlotte laptop: dankzij de i7-proccor met zes rekenkernen en een GeForce GTX 1060 grafische processor. Dat maakt deze laptop geschikt voor zwaar werk en games. Bij intensief gebruik heb je baat bij het 16 GB grote werkgeheugen. Ook is er een 128 GB ssd ingebouwd en een harde schijf van 1000 GB. Die ssd is wat aan de kleine kant. De accuwerktijd valt tegen: slechts 3,5 uur. Na het verwijderen van 11 schroeven open je de onderkant van de laptop. Daarna kun je de accu, opslag, werkgeheugen en wifi-chip vervangen. Het werkgeheugen is uitbreidbaar tot maximaal 24 GB.