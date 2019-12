Asus S400CA-CA038H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een prettige laptop met veel luxe zoals een touchscreen en een deels aluminiumafwerking. De specificaties maken duidelijk dat de basis niet zo nieuw meer is. De Core i3-processor is bijvoorbeeld 'het vorige model' wat hem op grafisch vlak iets minder snel maakt dan een model waar het eerste cijfer een 4 is. De prestaties zijn desondanks best goed. De accuduur (4,5 uur) valt ons eerlijk gezegd wat tegen. Dit model heeft een 14 inch scherm, iets kleiner dan een gemiddelde laptop en ook is het gewicht met 1,85 kilo relatief laag.