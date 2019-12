Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus TUF FX505GE-BQ149T hebben we op 13 mei 2019 gekocht bij bol.com voor 1099 euro. Het is een snelle laptop voor gamen of zwaar werk. Het gewicht is 2,23 kilogram. De snelheid is te danken aan de snelle processor met 6 rekenkernen en 16 GB werkgeheugen. De grafische processor is voldoende krachtig om moderne games te kunnen spelen. De TUF heeft voldoende opslagruimte door de combinatie van een 256 GB ssd en een 1TB harde schijf. De accuwerktijd is 7 uur en dat is verrassend goed voor een laptop in deze klasse. De schermkwaliteit is jammer genoeg niet fantastisch.