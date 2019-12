Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We hebben de Asus VivoBook A405UA-BM256T begin september ingekocht bij Pardigit voor 699 euro. Hij leek op dat moment alleen bij Paradigit en aangesloten shops verkrijgbaar en stond ook in de Paradigit-folder. Deze 13 inch laptop heeft een scherm met een goede kijkhoek. De combinatie van een Intel Core i3, 8 GB geheugen en een 256 GB maakt hem redelijk vlot. De behuizing had wat luxer uitgevoerd mogen zijn. Deze is van geheel van plastic gemaakt. De werktijd op de accu is met ruim 7,5 uur bij rustig gebruik goed te noemen. Het werkgeheugen zit vastgesoldeerd en is dus niet te vervangen. De accu, ssd en wifi-module zijn wel vervangbaar, hiervoor moet je wel eerst de onderkant van de laptop openschroeven (11 schroefjes).