Asus VivoBook A751SA-TY106T

Forse laptop, handig om een bureaucomputer te vervangen. Hij is te groot en zwaar om regelmatig mee te nemen. De Celeron-processor is traag en dat geldt ook voor de harde schijf. Dat maakt het totale systeem behoorlijk langzaam. De WiFi is bovendien verouderd en ondersteunt geen 5 GHz netwerken.