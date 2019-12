Asus VivoBook E L203NA-FD114T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We hebben deze Asus VivoBook 18 juli 2018 ingekocht bij Coolblue voor slechts 249 euro. Deze kleine 11-inch laptop weegt net iets minder dan een kilo en is daarmee erg makkelijk mee te nemen. De belangrijkste oorzaak van dit lage gewicht is dat er niet veel onder de behuizing zit. Het gaat hier dan ook om een heel eenvoudige laptop. De combinatie van een Intel Celeron-processor en eMMC flashopslag maken de laptop bijzonder traag en onprettig om mee te werken. Daarnaast heb je met een capaciteit van 32 GB (waarvan 11 GB beschikbaar) nauwelijks ruimte voor je eigen bestanden en moet je al snel je toevlucht nemen tot een externe HDD of geheugenstick die ook niet heel snel is. Een andere positieve consequentie van de eenvoudige onderdelen is zijn lange accuwerktijd van meer dan tien uur.