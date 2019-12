Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook Flip TP401NA-EC030T is een Windows 10S-laptop die we eind januari 2018 hebben gekocht bij Coolblue voor 399 euro. We zagen de laptop ook liggen bij o.a. MediaMarkt, Bol en Informatique. Het is een compacte laptop met een omklapscherm, dus ook bruikbaar als dikke tablet. De Celeron-processor is niet zo snel en ook de opslag is met slechts 64 GB niet toereikend. De accuduur is met ruim 7,5 uur prima. Vrijwel alles aan de binnenkant is vastgesoldeerd. Upgraden kun je dus vergeten. Hij is uitgerust met Windows 10S dat gratis is te upgraden naar het volwaardige Windows 10 Pro.