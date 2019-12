Asus VivoBook K406UA-BM219T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 14-inch laptop weegt maar 1,17 kilo en is daarmee eenvoudig onderweg mee te nemen. Ondanks het lage gewicht is hij vrij vlot, dankzij de snelle quad-core Intel Core i5-processor. Het is wel jammer dat er maar 4 GB aan werkgeheugen in zit, wat je niet kunt uitbreiden. Daardoor kun je niet heel veel programma's of browservensters tegelijk openen zonder dat de hele pc onwerkbaar traag wordt. Ook is de 128 GB ssd aan de krappe kant. Daarvan houd je bovendien maar 76 GB over voor je programma's en bestanden. De accuwerktijd is net iets meer dan zes uur, dat is redelijk. We hebben deze laptop voor €651,60 gekocht bij Electroworld.