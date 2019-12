Asus VivoBook Max X541UA-DM1425T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze babyblauwe VivoBook Max X541UA-DM1425 van Asus is halverwege augustus 2017 ingekocht bij MyCom en was toen ook verkrijgbaar bij o.a. 4Launch en Whinkel. De laptop heeft een Core i3-processor en is daarmee snel genoeg voor standaardtaken. Het is sowieso een vrij vlotte laptop en dat is te danken aan de SSD. Die heeft een capaciteit van 256 GB groot en dat is voor niet al te veeleisende gebruikers voldoende. De netwerktechniek is traag. De werktijd op de accu is met ruim zes uur best goed. Je kunt de accu van deze laptop zelf vervangen maar moet daarvoor wel de behuizing openen, die met 10 schroeven vast zit. Het geheugen zit vastgesoldeerd en is niet te vervangen.