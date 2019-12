Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook Pro N580VD-E4392T hebben voor 1199 euro gekocht bij Coolblue. Dat was op 17 mei 2018. De laptop lijkt daar exclusief verkrijgbaar en op het moment van inkopen werd deze op de frontpage van Coolblue gepromoot. Hij heeft interessante specificaties en toch een laag gewicht: 2 kilo. De i7-processor is lekker vlot en de nvidia geforce GTX1050 gaat een spelletje niet uit de weg. De opslag is ruim: een 256 GB ssd en een 1 TB harde schijf. De accuwerktijd is 6,5 uur en dat is voor zo'n krachtige configuratie best goed. Als je de onderkant losschroeft (10 schroeven) en loswrikt heb je toegang tot accu, wifi-module, opslag en werkgeheugen. En die zijn dan zelf (indien nodig) te vervangen. Het werkgeheugen is uit te breiden tot max 24 GB.