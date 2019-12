Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook R753UQ-T4358T hebben we geleend van Bol.com. Eind augustus zagen we dat de laptop te koop is voor 799 euro bij zowel Bol.com als concurrent BCC. Deze 17 inch laptop is zwaar (2,7 kilo) en voorzien van een i5-processor. Dit is een wat ouder model met twee in plaats van vier kernen, wat nadelig is voor de snelheid. Daarnaast is deze laptop uitgerust met een GeForce 940MX grafische processor, deze is wat beter dan de standaard grafische chips van bijvoorbeeld Intel. De opslagruimte is wel behoorlijk groot door de combinatie van een 128 GB ssd en een 1 TB hdd. De accuwerktijk is net iets meer dan zes uur. Het werkgeheugen is standaard 8 GB, maar is verder uit te breiden tot 16 GB. De laptop open je door de onderkant los te trekken, hiervoor moet je eerst 10 schroefjes losdraaien. Daarna heb je toegang tot accu, opslag, werkgeheugen en wifi-chip. Die kun je zelf vervangen indien nodig.