Asus VivoBook S S410UA-EB093T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Asus VivoBook heeft een vlotte quad-core Intel i5-processor aan boord, samen met 8 GB werkgeheugen en een opslag van 256 GB. Deze samenstelling is voor de meeste gebruikers optimaal: de snelheidswinst in het dagelijks gebruik ten opzichte van mindere modellen is behoorlijk groot en de opslagruimte is voldoende voor een groot aantal programma's en bestanden. Nog snellere laptops bieden hierop weinig meerwaarde, behalve voor een kleine groep gebruikers. Ook weegt de laptop maar 1.47 kilo, waardoor hij compact genoeg is om mee te nemen. We hebben deze laptop geleend van Bol.com.