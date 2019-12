Asus VivoBook S14 S430UA-EB065T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een relatief compacte laptop met een 14-inch scherm en een gewicht van 1,5 kilo. Daardoor kun je hem makkelijk meenemen. Ondanks het kleine formaat biedt hij goede prestaties: dat komt door de vlotte quad core Intel i5-processor. Dat maakt de laptop snel genoeg voor de meeste gebruikers. Daarnaast heb je een SSD voor het snel opstarten van de laptop en een harde schijf voor het opslaan van veel of grote bestanden tot je beschikking. is er een 128 GB ssd en 1TB harde schijf ingebouwd. De accuwerktijd is met bijna acht uur best goed te noemen. We hebben deze laptop voro €850 gekocht bij Coolblue.