Asus VivoBook S14 S430UA-EB185T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze slanke 14-inch laptop weegt slechts 1,44 kilo en is daarmee makkelijk mee te nemen. Hij heeft een Intel Core i3-processor aan boord waarmee hij genoeg is voor niet al te zware taken. Bij intensief gebruik van bijvoorbeeld de webbrowser raakt de 4 GB aan werkgeheugen mogelijk wel relatief snel vol, waarna de werksnelheid volledig instort. Je kunt het vastgesoldeerde geheugen niet vervangen maar wel uitbreiden tot maximaal 12 GB. Ook de ssd-opslag van 128 GB is aan de krappe kant. De accuwerktijd van zo'n 9 uur is behoorlijk lang. We hebben deze laptop geleend van de fabrikant Asus.